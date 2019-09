Bereits zu Beginn des "Rutronik Automotive Congress 2019" stellte Moderator Peter Gresch folgendes fest: "Die Welt wird sich verändern müssen; sonst haben wir sie bald nicht mehr." Wer Peter Gresch, ein Urgestein der deutschen Automobil-Elektronik-Branche, kennt, der weiß, dass der Autoliebhaber definitiv kein fanatischer Umweltschützer ist, aber dennoch verweist er auf Aspekte wie Klima(wandel) und Neuordnung des städtischen Verkehrs.

Im weiteren Verlauf des Kongresses, der trotz seines englischen Namens komplett in deutscher Sprache abgehalten wurde, prognostizierte Peter Gresch dann gar, dass die Innenstädte vieler Städte langfristig fast autofrei werden. Das hat bestimmt nichts mit den großen Klimawandel-Demos zu tun, die heute weltweit stattfinden, aber er fordert die Branche auch auf, unter anderem die Logistik zu ändern und ihren Beitrag zu leisten, "damit man nicht wegen ein paar Cent Bauteile um die ganze Welt schippern muss".

Das Nutzerverhalten verändert sich

Uwe Rahn, Director der Automotive Business Unit und damit quasi Veranstalter des Kongresses, knüpfte dann gleich an die Einleitung des Moderators an: "Wir werden ein neues Nutzerverhalten haben" - und damit müsse man als Branche leben, denn Elektromobilität, automatisiertes Fahren, Connectivity und Sharing-Dienste veränderten die gesamte Industrie auf Dauer. Vor diesem Hintergrund ging es auf dieser Konferenz in vier Sessions um die Themen "Automotive Lighting", "Bordnetztopologien und Leistungselektronik", "Batteriemanagement und Diskrete" sowie "Quality & Safety". Als Beispiel für die Inhalte berichten wir an dieser Stelle über die erste Session zum Thema Lichttechnik.

In seinem Vortrag "Vision of Interior Light" stimmte Robert Isele, Head of Interior Light Development bei BMW, auf die (Innenraum-)Beleuchtung der Zukunft ein, von der wir so manches wohl schon bald in Serienfahrzeugen sehen werden. So sind "beleuchtete Flächen ein Thema, das immer mehr kommt", und zudem stehe uns "sehr viel Dynamik in den Effekten" bevor. Robert Isele sieht aber auch einen Trend, Telefonanrufe nicht nur akustisch sondern auch mit Licht zu signalisieren, während gleichzeitig die Nutzung von Lichteffekten im Rahmen der Übergabe zwischen automatisiertem und manuellem Fahren diskutiert werde: "Beim hochautomatisierten Fahren ...

