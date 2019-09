Die großen US-Indizes notieren am Freitag etwas fester. In Washington treffen sich Unterhändler zu Gesprächen über den US-chinesischen Handelsstreit.

Die US-Börsen öffnen am Freitag mit einem leichten Plus. Der Dow Jones notierte 0,15 Prozent höher bei 27.136 Punkten, der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,24 Prozent auf 8200 Punkte und der breiter gefasste S&P-500 notierte 0,27 Prozent höher bei 3015 Zählern. Der S&P-500 könnte an diesem Freitag sein Allzeithoch von vergangenem Juli übertreffen. Am Donnerstag hatten sich die US-Börsen kaum bewegt.

Interessiert blicken Anleger auf neue Geschehnisse im US-chinesischen Handelsstreit: An diesem Freitag treffen sich Unterhändler beider Seiten wie schon am Vortag zu Gesprächen in Washington. Noch im September wollen sie erneut über ein Handelsabkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...