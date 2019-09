Der nordische König Harald Blauzahn, der als Namensgeber für Bluetooth fungiert, war als großer Kommunikator berühmt. Er konnte sogar streng verfeindete Völker miteinander versöhnen. Diese Kommunikationsfähigkeit wird auch Bluetooth zugeschrieben. Der Funkstandard ist besonders in der mobilen Welt weit verbreitet, zum Beispiel für die Übermittlung von Sprache in Freisprecheinrichtungen oder Musik in Kopfhörern.

Mobiler Zutritt dank App

Bereits vor mehreren Jahren haben einige Anbieter von Zutrittskontrollsystemen das Potenzial von Bluetooth erkannt. Das mündete in der Nutzung der Technologie für den mobilen Zutritt (Mobile Access).

In Zutrittslösungen auf Bluetooth-Basis wird der mobile Schlüssel aus der Managementsoftware »Over the Air« an die in einem verifizierten Smartphone installierte App verschickt. Der Anwender erhält eine Nachricht, dass er einen neuen mobilen Schlüssel erhalten hat und für welche Türen er berechtigt ist. Er muss dann nur noch das Smartphone vor den elektronischen Beschlag halten und via App die Kommunikation starten. Allein der Anbieter Salto hat auf diese Art bereits mehrere hunderttausend Türen weltweit ausgestattet.

Funkvernetzte Zutrittssysteme

Dank seiner Eigenschaften eignet sich Bluetooth aber nicht nur für die Übertragung von mobilen Schlüsseln, sondern auch von klassischen Zutrittsdaten, wie Berechtigungen, Blacklists, Türstatus, Batteriestand etc. - und damit als Basistechnologie für funkvernetzte Zutrittssysteme (Bild 1). Diese sind eine gute Ergänzung von offline vernetzten Anlagen für Zutrittspunkte, an denen eine Echtzeit-Überwachung von Türen nötig ist, jedoch eine Verkabelung zu aufwändig oder teuer ist.

Die kabellose Technik verbindet die batteriebetriebenen elektronischen Türkomponenten per Funksender/-empfänger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...