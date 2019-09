Im Rahmen der gemeinsamen Initiative will IBM einen Quantencomputer der Q-System-One-Serie an einem deutschen Fraunhofer-Standort in Betrieb nehmen. Es wäre damit die erste Einrichtung mit einer solchen Technologie in Europa. Voraussichtlich ab Januar 2021 wird das System nach einer Testphase in Bayern den Betrieb aufnehmen.

Das IBM Q System One ist dahingehend optimiert, die Qualität, Stabilität, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Multi-Qubit-Anwendungen sicherzustellen. Aufgrund dieser Faktoren und des daraus resultierenden hohen Quantum-Volumes ermöglicht das IBM Q System One moderne Forschungsarbeiten ...

