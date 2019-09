Wie lange die Batterie eines Smartphones oder Laptops hält, hängt davon ab, wie viele Lithiumionen im negativen Elektrodenmaterial der Batterie speicherbar sind. Enthält der Akku keine Ionen mehr, lässt sich kein elektrischer Strom zum Betreiben des jeweiligen Gerätes erzeugen und er fällt schließlich aus. Materialien mit einer höheren Lithium-Ionen-Speicherkapazität sind entweder zu schwer oder liegen in der falschen Konfiguration vor, um Graphit, das derzeit in aktuellen Batterien das Material der Wahl für Elektroden ist, zu ersetzen. Die Forscher an der Purdue Universität haben eine Methode entwickelt, wie sich diese Materialien für das Elektrodendesign verwenden lassen.

Die im Journal Applied Nano Materials erschienene Studie beschreibt eine netzartige Struktur, bezeichnet als Nanokette, aus Antimon, einem Metalloid, das bekanntermaßen die Lithium-Ionen-Ladekapazität von Batterien erhöht. Die Forscher verglichen ...

