Elmos Semiconductor AG unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der Beteiligung an der Silicon Microstructures Inc. an TE Connectivity Ltd. basierend auf einem netto-schuldenfreien Unternehmenswert von 95,0 Mio. USD DGAP-Ad-hoc: Elmos Semiconductor AG / Schlagwort(e): Verkauf Elmos Semiconductor AG unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der Beteiligung an der Silicon Microstructures Inc. an TE Connectivity Ltd. basierend auf einem netto-schuldenfreien Unternehmenswert von 95,0 Mio. USD 20.09.2019 / 20:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) hat am heutigen Tage einen Vertrag zum Verkauf der Silicon Microstructures Inc. (SMI), Milpitas, California, an die Measurement Specialties Inc., Berwyn, Pennsylvania, einer Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd., unterzeichnet. Der finale Kaufpreis, basierend auf einem netto-schuldenfreien Unternehmenswert von 95,0 Mio. USD, wird nach üblicher Berücksichtigung von Anpassungen zum Zeitpunkt des Closings bestimmt. Der Vollzug der Transaktion kann voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden und steht unter den marktüblichen Vollzugsbedingungen. Über die Elmos Semiconductor AG Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Hinweis Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu. Kontakt Elmos Semiconductor AG Dafne Sanac, Leiterin Investor Relations Tel: +4923175497859 Email: invest@elmos.com 20.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor AG Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 7549-510 Fax: +49 (0)231 7549-111 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 877627 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 877627 20.09.2019 CET/CEST ISIN DE0005677108 AXC0279 2019-09-20/20:48