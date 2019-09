Barrick Gold ist am Freitag zum Ende der vergangenen Woche auf ein neues Wochentop gezogen. Auch wenn die Kurse in den letzten Handelsminuten etwas auf Tauschstation gingen, wurde insgesamt ein neues Level erreicht. Hintergrund sind vor allem die weiter wachsenden Kursgewinne für Gold und das Vertrauen, dass das gelbe Edelmetall noch immer genießt. Gold: Sinken die Zinsen, wird es noch besser…. Sinkende Zinsen in den USA hatten Gold in der abgelaufenen Woche wieder gestärkt. Die Goldmine profitiert ... (Frank Holbaum)

