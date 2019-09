Steinhoff hat in den zurückliegenden Tagen der vergangenen Woche massive Probleme an den Tag gelegt. Nun könnte es für das Unternehmen bald zu spät sein, so die Meinung verschiedener Analysten. Aktuell verhandelt das Unternehmen offenbar noch immer mit den Gläubigern. Weitere Informationen zum Verhandlungsstand sind noch immer nicht nach außen gedrungen. Unternehmen ist zu schwach Das Unternehmen ist nach Meinung diverser Analysten trotz sogar relativ guter Zahlen in den ersten sechs Monaten des ... (Robert Sasse)

