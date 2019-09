Die im direct market der Wiener Börse gelistete NET New Energy Technologies AG hat das Informations-Angebot für Investoren auf ihrer Website ausgeweitet. Es wurden nunmehr derJahresabschluss (Einzelabschluss) der NET New Energy Technologies AG zum 31.12.2018, das Informationsmemorandum das am 12.06.2019 an die Wiener Börse übermittelt wurde sowie das Informationsdatenblatt (Informationsblatt für Anleger), welches für das seit 29.7.2019 laufende öffentliche Angebot über Aktien der NET New Energy Technologies AG läuft. Die Gesellschaft führt derzeit - wie bereits berichtet - ein öffentliches Angebot von jungen Aktien durch. Das Angebot startete am 29.7.2019. Die jungen Aktien werden über einen Angebotszeitraum bis maximal 18 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...