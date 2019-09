Viel los am KMU-Anleihen-Markt der Kalenderwoche 38 (16.09. bis 20.09.2019): Die Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG hat zum Wochenstart eine Unternehmensanleihe (WKN: A2YN2H) mit einem Volumen von bis zu 40 Mio. Euro begeben. Der Bond wird jährlich mit 5,25% verzinst. "Die Anleihe dient der Finanzierung von Eisenbahn-Logistik", sagt Aves One-Vorstand Jürgen Bauer im ausführlichen Anleihen Finder-Interview. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG wird die Aves Schienenlogistik-Anleihe mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Ausschlaggebend für die gute Bewertung seien die hohe Vermietungsquote und die lukrativen Mietraten im Güterwagen- und Containermarkt sowie die dadurch stark verbesserten Konzernzahlen der Aves One. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich bereits an der Neuemission der Aves Schienenlogistik-Anleihe mit einer Zeichnung beteiligt.

Zudem hat der FONDS die beiden in dieser Woche platzierten Immobilien-Anleihen der Euroboden GmbH und der Eyemaxx Real Estate AG in sein Portfolio aufgenommen. Die Euroboden GmbH hat ihre neue Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) mit einem Volumen in Höhe von 40 Mio. Euro in nur drei Tagen vollständig am Kapitalmarkt platziert und die Zeichnungsphase vorzeitig beendet. Die Euroboden-Anleihe 2019/24 bietet einen jährlichen Kupon von 5,50% bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Eyemaxx Real Estate AG hat mit ihrer neuen 5,50%- Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YPEZ1) ein Emissionsvolumen in Höhe von insgesamt 37 Mio. Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen des neuen Eyemaxx-Bonds liegt bei 50 Mio. Euro emittiert.

Während der Zeichnungsphase für neue Aktien der Gesellschaft, folgt die FCR Immobilien AG weiter ihrem Geschäftsmodell und erwirbt in dieser Woche ein weiteres Gewerbeobjekt. Damit hat der Münchner Immobilienentwickler aktuell 71 Immobilien in seinem Bestand. Der Marktwert des Portfolios liegt bei rd. 265 Mio. Euro. Unterdessen können Anleger noch bis zum 25. September 2019 die neuen Aktien der FCR Immobilien AG für einen Preis von 9,50 Euro ...

