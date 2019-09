Wozu zwingt uns der "Klimanotstand"? Und: Können wir es uns noch leisten, auf Opfer zu verzichten? Der Versuch einer Antwort mit zwei Ikonen aus Mönchengladbach: Hans Jonas, Philosoph. Und Günter Netzer, Fußballer.

Die Stadt Mönchengladbach hat Günter Netzer und Hans Jonas hervorgebracht, daran muss man in diesen Tagen dringend erinnern. Nicht weil sich der Geburtstag des Freigeist-Fußballers gerade zum 75. Mal jährte. Und auch nicht, weil der Philosoph sein Hauptwerk vor exakt 40 Jahren veröffentlicht hat. Sondern weil man ohne die beiden nicht Deutschland im September 2019 verstehen kann: ein Deutschland im Bann der "Klimakrise".

Fangen wir mit Hans Jonas an, der uns 1979 auf knapp 400 Seiten "Das Prinzip Verantwortung" auseinandersetzte, eine Grundlagenschrift der globalen Umwelt-Ethik, deren Lektüre in weiten Teilen noch heute stimulierender ist als 99,9 Prozent des tagesaktuellen CO2-Ausstoßes von Politikern und Medienschaffenden. Bekanntlich formulierte Jonas damals, in Anlehnung an Immanuel Kant, einen kategorischen Imperativ für das postindustrielle Zeitalter: "Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden."

Der freundliche Rat des Philosophen atmete damals, bei aller heraufziehenden Endlichkeitsangst, durchaus noch den Geist der Zuversicht - und Jonas' Satz taugte auch heute noch zum Motto aller Klimaschützer, wenn die Jugend nach vier Jahrzehnten seiner Missachtung nicht einmal mehr an der Vernunftfähigkeit der Eltern verzweifeln müsste und wenn Klimawissenschaftler mit Blick auf ihre Erkenntnisse nicht meinten, es sei allerhöchste Zeit, ihn ins Alarmistische, ins Menschheits-Eschatologische zu wenden: "Ich will, dass ihr in Panik geratet", so die schwedische Aktivistin Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos, "dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre."

Eine süffige Kritik der Klimaschützer hat es seither leicht. Doch so richtig und angebracht sie jenseits des unbegreiflichen Hasses auch ist, den heutzutage kein Potentat, Diktator und Schlächter, wohl aber eine intelligente 16-jährige Schülerin mit Weltverbesserungsabsichten auf sich zu ziehen vermag - die Kritik bezieht sich auf Epiphänomene und nachrangige Fragen und dreht sich daher seit Wochen mit zunehmender Substanzarmut im Kreis.

Gewiss, wer den "Klimanotstand" ausruft, unternimmt eine Rolle rückwärts in voraufklärerische Zeiten. Der arbeitet an der Abschaffung alles Politischen und untergräbt die Freiheit im Namen des Notwendigen. Der ordnet dem Diktat des Ökologischen alles unter und missachtet die Mittel zur Erreichung des heiligen Zwecks.

Das alles ist nicht nur falsch und gefährlich, sondern auch teuer, wie die Klima-Beschlüsse der Großen Koalition zeigen - und weitgehend sinnfrei, weil das Kanzleramt den "Klimanotstand" nur symbolisch (nationalpolitisch) beglaubigt, ohne ihn faktisch (globalpolitisch) ...

