Currywurst zu Mittag und Schokoriegel als Snack? Marc Fritze findet, das geht besser. Gerade wer viel arbeitet, sollte sich gesund ernähren, rät der Küchenchef der Allianz. In drei Rezepten zeigt er, wie das klappt.

Aus dem Mund eines Kochs klingt der Satz ungewöhnlich, den Marc Fritze über sein Restaurant sagt: "Niemand soll mit vollem Bauch hier rausgehen." Wer dem Küchenchef des "The Garden" länger zuhört, versteht jedoch, dass dieser Satz durchaus Sinn ergibt. Fritzes Lokal befindet sich in der Zentrale des Versicherungskonzerns Allianz. Bei ihm speisen Mitarbeiter und Vorstände, wenn sie mehr wollen, als die Kantine liefert. Die Teller sind auch deshalb nicht so voll, weil jeder, der hier isst, danach auch wieder an den Schreibtisch geht - und nicht zur Arbeit auf dem Acker.

Nicht zu viel essen, das ist Fritzes erstes Prinzip des gesunden Essens. Das zweite lautet: Wenig Fett und wenig Zucker. Fleisch wird bei ihm oft bei niedriger Temperatur auf den Punkt gegart, sein Eis kommt fast ohne Sahne aus. Statt süßem Fruchtnektar gibt es aromatische Traubensäfte. Statt Keksen kredenzt er zum Naschen Nüsse.

Für die Allianz ist Fritzes Arbeit von großem Wert. Dank seiner Küche können sich alle, die im Unternehmen viel arbeiten, stets gesund ernähren - und viel leisten. Das könnte auch so mancher Manager in anderen Unternehmen gut gebrauchen, wie eine von der Max-Grundig-Klinik in Auftrag gegebene Studie unter 1000 Führungskräften zeigt. Knapp die Hälfte von ihnen ist übergewichtig. "Nach einem Zwölf-Stunden-Tag fehlt ihnen die Zeit und der Wille, Sport zu machen oder Gemüse zu essen", sagt Curt Diehm, der ärztliche Direktor der Klinik.

Nun hat nicht jede Managerin und jeder Abteilungsleiter einen persönlichen Koch zur Verfügung, der die Ernährungsberatung gleich mit übernimmt. Bei diesen Menschen ist Eigeninitiative gefragt. Ein guter Anfang könnte das folgende Menü von Marc Fritze sein, das er für die WirtschaftsWoche zusammengestellt hat.

Leichtes Business 3-Gang Menü im Herbst

Vorspeise: Apfel-Möhrensalat / geröstete Walnüsse / gratinierter ZiegenkäseDas sagt Marc Fritze: "Diese Vorspeise ist eine reine Vitaminbombe und reich an ungesättigten Fettsäuren. Zudem sind die Walnüsse gut für die Entwicklung des Gehirns und Honig ist ein Naturprodukt."Zutaten:

500g junge Möhren, etwas Liebstöckel

1 EL Blütenhonig, 3 EL Apfelessig, 2 EL Traubenkernöl

Prise Salz und Pfeffer aus der Mühle

2 Braeburn-Äpfel

2 Sternanis, 2 Nelken, etwas Zucker

Walnusshälften geröstet

