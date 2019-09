Die Notenbanken beflügeln die Aktienmärkte bei steigenden Konjunkturängsten. Auch, weil die Alternativanlage Anleihe völlig unattraktiv geworden ist.

In positiver Stimmung gehen die Börsianer in die neue Handelswoche: Weltweit haben die Aktienmärkte in diesem Jahr bisher im Schnitt 17 Prozent gewonnen - das ist ein respektables Ergebnis. Auch die jüngsten US-Wirtschaftsdaten fielen ansprechend aus, die Zinssenkung der Fed sowie die Lockerungen der Europäischen Zentralbank erfüllten die Erwartungen der Anleger.

Trotz der positiven Bilanz bleiben Fragezeichen. Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank, bringt es auf den Punkt: "Die Finanzmärkte bewegen sich im Spannungsverhältnis zwischen hartnäckigen Konjunktursorgen und geldpolitischer Frohlockung." Die Liste mit den Sorgen ist nicht kürzer geworden.

Gut weggesteckt haben die Aktienanleger den kurzfristigen Angebotsschock am Ölmarkt. Nach Drohnenangriffen auf die saudischen Ölanlagen vor einer Woche war der Ölpreis kurzfristig um ein Fünftel gesprungen. Inzwischen hat sich der Preis wieder beruhigt, denn die Anleger glauben nicht an einen Langfristeffekt.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ...

