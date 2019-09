Das britische Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor habe inzwischen die Regierung in London um Finanzhilfe gebeten, berichteten die Fernsehsender BBC und Sky News am Freitagabend und am Samstag. Die Thomas-Cook um Konzernchef Peter Fankhauser feilt mit Banken und Investoren seit Monaten an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...