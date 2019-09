Das vergangene Geschäftsjahr schloss Ahlers mit einem Verlust von 7 Mio € und einem Umsatzrückgang von 5,4% ab. Auch 2019 ist keine Besserung in Sicht. Im 1. Halbjahr lag der Umsatz mit 105 Mio € 5% niedriger. Der Verlust beträgt 1,7 Mio €. Der Umsatzrückgang betrifft gleichermaßen das Segment Premium Brands, das eigentliche Kerngeschäft von Ahlers, aber auch die Hoffnungsträger Jeans, Casual & Workwear. In Deutschland schrumpfte der Umsatz um 6%, in Westeuropa um 6,5%. Lediglich der kleinste Markt ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...