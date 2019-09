ADLER Real Estate AG kommentiert Berichte über geplante Übernahme der A.D.O. GROUP LTD DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen ADLER Real Estate AG kommentiert Berichte über geplante Übernahme der A.D.O. GROUP LTD 22.09.2019 / 23:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADLER Real Estate AG Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Marktmissbrauchsverordnung ADLER Real Estate AG kommentiert Berichte über geplante Übernahme der A.D.O. GROUP LTD Berlin, 22. September 2019. Die ADLER Real Estate AG ("ADLER") bestätigt Berichte in israelischen Medien, dass sie zur Zeit Gespräche mit der A.D.O GROUP LTD ("ADOG"), einer an der Tel-Aviv Stock Exchange börsennotierten israelischen Gesellschaft (ISIN IL0005050161), sowie mehreren wesentlichen Aktionären der ADOG, über die Übernahme der ADOG führt. Weder Vorstand noch Aufsichtsrat der ADLER haben bislang abschließend über die mögliche Transaktion entschieden. Ob und zu welchen Bedingungen es zu einem Abschluss verbindlicher Verträge kommt, steht momentan noch nicht fest. Zudem stünde die Übernahme unter anderem unter der Voraussetzung, dass die Hauptversammlung der ADOG der Transaktion zustimmt. Der wesentliche Vermögenswert der ADOG ist eine ca. 38%ige Beteiligung an der ADO Properties S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, deren Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind (ISIN LU1250154413), und die über ein erhebliches Wohnimmobilienportfolio in Berlin verfügt. ADLER beabsichtigt, eine etwaige Übernahme der ADOG so zu gestalten, dass ein Pflichtangebot für die Aktien der ADO Properties S.A. nicht ausgelöst wird. ADLER wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit gemäß den rechtlichen Anforderungen über den Fortgang informieren. ADLER Real Estate AG Der Vorstand 22.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 877667 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 877667 22.09.2019 CET/CEST ISIN DE0005008007 XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 AXC0052 2019-09-22/23:17