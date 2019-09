Während viele Autobauer und Zulieferer voll auf das E-Auto setzen, lagert Continental seine Antriebssparte aus. Schon bald könnte das Unternehmen raus sein aus der Elektromobilität. Contis Stärken liegen woanders.

Kurz bevor Angela Merkel eintrifft, studiert Continental-Chef Elmar Degenhart noch mal seinen Zettel. Er konzentriert sich, will glänzen - und der "lieben Frau Bundeskanzlerin" auf dem Gelände der Frankfurter Automesse IAA das Robotaxi Cube zeigen. Der schwarz-gelbe Minibus fährt autonom, ohne Lenkrad, dafür mit ganz viel Technik von Continental. Degenhart wolle mit Merkel "ein Stück Zukunft zusammen erleben", sagt er der CDU-Chefin.

Den Minibus Cube führt Degenhart persönlich vor. Continental hat Steuerung und Sensorik eingebaut, die Kameras ("Augen", wie er sagt) - und natürlich die Reifen. Degenhart zeigt auf die Räder. Merkel beugt sich runter, schaut belustigt. Dann greift sie sich Degenharts Mikrofon. "Irgendwas muss von Conti ja noch übrig bleiben, nech", sagt sie - und erntet ein paar Lacher aus dem Publikum.

Schicksalstage in Niedersachsen

Was hier scherzhaft rüberkommt, hat einen ernsten Kern. Der Reifen- und Technologiekonzern steckt in einer Krise - und steht vor einer ungewissen Zukunft. Vorstandschef Degenhart plant deswegen nun einen Coup: Continental könnte schon bald ganz aus dem Geschäft mit Elektroautos aussteigen und sich dafür noch stärker als bislang auf autonom und vernetzt fahrende Autos konzentrieren. Damit würde sich der zweitgrößte Zulieferer der Welt von einer Wertschöpfung verabschieden, die andere Autoriesen zum Kerngeschäft deklarieren: Elektromobilität. Der Vorteil: Continental könnte Investitionen auf Geschäfte umlenken, die höhere Margen versprechen, so wie die Reifensparte und später womöglich das autonome Fahren.

Endgültig entschieden ist bei Continental zwar noch nichts, die Weichen aber sind gestellt. Die Vorbereitungen für den Ausstieg aus dem Geschäft mit Zulieferteilen für Elektroautos sind weit gediehen. Unter dem Namen Vitesco Technologies hat Continental sein Antriebsgeschäft gebündelt. Zu dem zählen neben Komponenten für Verbrenner, auch jene für E-Autos - zum Beispiel der vollintegrierte Achsantrieb, den Continental auf der IAA präsentiert hat und der von Beobachtern als besonders leistungsstark, leicht und kompakt gefeiert wird. Das alles könnte bald Vergangenheit sein.Die Planspiele in Hannover markieren den tiefen Wandel, den die deutsche Autoindustrie derzeit durchläuft. Die Chefs der Hersteller und Zulieferer müssen sich entscheiden, wie sie ihre Unternehmen ausrichten wollen. Sollen sie alles auf eine Karte setzen, wie der Volkswagen-Konzern, der alle seine Anstrengungen auf die Entwicklung der Stromer konzentriert? Oder sollen sie Kompromisse eingehen, so wie bei BMW, die technologische Offenheit predigen und den Kunden entscheiden lassen - dafür aber im Zweifel in alles nur ein bisschen investieren können?

Ein Gigant unter den Zulieferern

Degenhart scheint sich entschieden zu haben, keinem von beiden Vorbildern zu folgen, sondern ganz neue Wege zu gehen. Mitte September sitzt der 60-Jährige in einem spartanischen Raum des Conti-Messestands auf der IAA. Wie in den Tagen zuvor trägt er Einstecktuch im Jackett. Auf dem Tisch stehen Nüsse und Gummibärchen, die der asketisch wirkende Marathonläufer aber nicht anrührt. Degenhart erklärt die Lage unaufgeregt und sachlich: "Aus Umfragen wissen wir, dass Autofahrer nicht bereit sind, mehr Geld für einen Elektroantrieb zu bezahlen als bislang für ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor", sagt er. Nach dieser Lesart wird der schnelle Durchbruch der Stromer an teuren Batterien scheitern.

Aus dem Antriebsspezialisten Vitesco soll daher jetzt ein eigenständiges Unternehmen werden: 42.600 Mitarbeiter, knapp acht Milliarden Euro Umsatz - weiterhin ein Gigant unter den Zulieferern. Degenhart will die Antriebssparte entweder zunächst in Teilen an die Börse bringen - oder auf einen Schlag bis zu 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...