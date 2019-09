Die Vielzahl elektronisch gesteuerter Funktionen wie Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Telematik, Infotainmentsysteme und weitere hat die heutigen Autos nicht nur anspruchsvoller gemacht, sondern auch ihre Anfälligkeit für elektronisch bedingte Ausfälle erhöht. Bereits seit 2013 steigen die elektronikbezogenen Rückrufaktionen jährlich um fast 30 Prozent.

Als Reaktion darauf unternehmen die OEMs gemeinsame Anstrengungen, um sicherzustellen, dass ihre Zulieferer in jeder Phase der Automobil-Lieferkette die Ausfallraten senken. Es steht viel auf dem Spiel: OEMs fordern heute Ausfälle nahe Null, da jede fehlerhafte Komponente dazu führen kann, dass das gesamte Fahrzeug ausfällt. Mit praktisch null Fehlermarge - und mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von autonomen und vernetzten Fahrzeugtechnologien, die zur Einführung immer neuer elektronischer Komponenten führen - müssen sich die Automobilakteure auf einen Paradigmenwechsel einstellen.

Quality Protection as a Service

McKinsey & Company macht auf diesen Wandel aufmerksam, um die Unternehmen von ihrem derzeitigen Ansatz der "Brandbekämpfung" - die Reaktion auf Ausfälle und Schwachstellen, nachdem diese von den OEMs festgestellt wurden - dahingehend zu bewegen, solche Ereignisse proaktiv zu verhindern. Wie kann die Branche dieses Ziel erreichen? Eine Möglichkeit ist die Einführung von QPaaS (Quality Protection as a Service), ein Ansatz, der sich auf komplexe Analysen und maschinelles Lernen stützt, um die Funktionalität von Komponenten mit beispielloser Genauigkeit kontinuierlich zu überwachen und dabei auf integrierte Datenquellen relevanter Hersteller in der Lieferkette zurückzugreifen. QPaaS ermöglicht es den Unternehmen, proaktiver zu werden und potenzielle Probleme im Keim zu ersticken. Es ebnet zudem den Weg für weitere Innovationen in der Automobilindustrie, von denen OEMs und Verbraucher gleichermaßen profitieren.

Qualität und Zuverlässigkeit

