Rote, grüne und blaue (RGB) LEDs können in Bühnen- und Architekturbeleuchtungssystemen verwendet werden, um helle und brillante Farben zu projizieren. Manchmal wird eine zusätzliche weiße LED zur RGB-Mischung hinzugefügt, um die Farbpalette in Schattierung, Sättigung und Helligkeit zu erweitern (Bild 1). Unabhängig von der Anzahl der Farbkomponenten muss die Helligkeit jeder einzelnen davon akkurat gesteuert werden, um vorhersagbare Farben zu erzielen oder Farbabweichungen der LEDs auszugleichen. Die Anzahl der verfügbaren Farben hängt dabei von der Anzahl der auflösbaren Helligkeitsstufen der Farbe einer jeden einzelnen Farbkomponente ab. Einige Systeme bieten eine Auflösung von bis zu 1/256 (8 Bit) der vollen Helligkeit. Höhere Auflösungen sind jedoch möglich und ergeben mehr Farben (Bild 2).

Die genauste Methode die Helligkeit einer weißen LED zu steuern ist die PWM-Dimmung. LED-Treiber, die interne PWM-Dimm-Takte und digitale Register (um das Dimmverhältnis einzustellen) enthalten, bieten die beste Möglichkeit für RGBW-Systeme. Bei großen und komplizierten Systemen - solche mit vielen unterschiedlichen RGBW-LEDs - erlaubt ein serieller Kommunikationsbus, die Einstellung dieser Register mit digital verbesserten LED-Treibern on-the-fly vorzunehmen.

Bild 3 zeigt zwei Methoden RGBW-LEDs zu betreiben und zu dimmen. Die erste, eine Matrix-LED-Dimmlösung, war bis vor kurzem die beste Weise ein Array von Hochleistungs-LEDs digital zu steuern. Die zweite, eine direkte Treiberlösung, ist wegen der Nutzung von vier separaten digital verbesserten LED-Treibern, je einen für jede Farbe (R,G,B und W), eine genauere, effizientere Lösung und hat weniger Ausgangswelligkeit. In einem solchen System wird der LED-Strom oder das PWM-Dimmen einer jeden einzelnen LED oder LED-Kette von deren eigenem LED-Treiber und dessen Steuersignalen geliefert. In einem Matrix-Dimmer steuert ein einziger LED-Dimmer den PWM-Strom für bis zu acht LEDs. Die zusätzlichen Anforderungen für dieses System sind eine Hochspannungsleitung und ein abwärtswandelnder LED-Treiber mit einem Kondensator geringer Kapazität am Ausgang, um die LED-Ketten zu treiben. Der Hochspannungspegel kann einen zusätzlichen Aufwärtsregler erfordern und der LED-Strom (vom Ausgang mit geringer Kapazität des Abwärtswandlers) kann eine große Welligkeit zeigen.

Beleuchtungssysteme mit einer großen Anzahl an RGBW-LEDs benötigen eine erhebliche Anzahl an Treibern und Synchronisationsaufwand, um die geeigneten Signale von diesen Treibern zu liefern. Die Methode mit der höchsten Leistung ist es, jede LED-Komponente mit einem eigenen Hochleistungs-LED-Treiber zu versorgen. Bei dieser Methode kann das PWM-Dimmen, der DC-Strom und die Spannung jeder einzelnen LED mit der höchsten Vorhersagbarkeit und geringsten Ausgangswelligkeit unabhängig voneinander gesteuert werden. Ein derartiges System ist mit den über einen seriellen Bus gesteuerten, abwärtswandelnden Zweifach-LED-Treibern LT3964 einfach zu implementieren.

Abwärtswandelnder Zweifach-LED-Treiber mit I²C-Dimmsteuerung ...

