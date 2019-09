Mit nur minimaler Veränderung startet der Euro in die neue Woche. Für Impulse könnte die Veröffentlichung der Konjunkturdaten am Vormittag sorgen.

Der Euro ist am Montag mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1022 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...