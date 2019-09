Limes Schlosskliniken AG: DGAP-News: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung Limes Schlosskliniken AG: 23.09.2019 / 08:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News: Limes Schlosskliniken AG Limes Schlosskliniken erreichen Umsatzsteigerung und Ertragsverbesserung durch höheren Patientenzulauf im I. Halbjahr 2019 Schlagwort: Halbjahresbericht 2019 Limes Schlosskliniken AG, Köln, den 23.09.2019. Die Limes Schlosskliniken erreichen durch eine deutlich höhere Patientennachfrage eine zweistellige Umsatzsteigerung und verbessern den Ergebnisausweis. - Umsatzerlöse 4,1 Mio. EUR (Vj. 3,3 Mio. EUR) + 23,9 % - Guter Patientenverlauf im I. Hj. + 24 %, steigende Auslastung - Bruttoperiodenergebnis (EBITDA) + 30 TEUR (Vj. - 465 TEUR) + 106,4 % - Betriebsergebnis (EBIT) - 365 TEUR (Vj. - 885 TEUR) + 58,7 % - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 515 TEUR (Vj. - 1.152 TEUR) + 55,3 % - Umbaumaßnahmen für den 2. Klinikstandort in Bad Brückenau haben begonnen, Eröffnung 01.04.2020. Köln, den 23.09.2019: Im ersten Halbjahr 2019 konnten die Limes Schlosskliniken auf Basis einer hohen Patientenzufriedenheit die Anzahl der Patiententage um + 24 % gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr stiegen gleichfalls um + 23,9 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auf der Stufe Bruttoergebnis EBITDA konnten wir erstmals auf Konzernebene ein leichtes Plus generieren. Auf der Stufe Betriebsergebnis (EBIT) haben wir uns gleichfalls deutlich verbessert, mussten aber für das erste Halbjahr 2019 noch einen negativen Ergebnisausweis verzeichnen. Die Anlaufkosten für die Vorbereitung des zweiten Klinikstandortes in Bad Brückenau sind im Ergebnisausweis miteinbezogen. Die Investitionen in den Markenaufbau und in die Erhöhung des Bekanntheitsgrades sind nach wie vor hoch, entsprechen aber unserem strategischen Konzept. Wir freuen uns, dass die Marke LIMES als Leistungsanbieter für ein hochwertiges psychiatrisches Angebot im Spektrum von Stressfolgeerkrankung, Depression, Trauma und Persönlichkeitsstörung steht und zunehmend am Markt positive Resonanz findet. Bislang konnten wir bundesweit per 30.06.2019 mit 421 Zuweisern eine aktive Kooperation eingehen. Die Limes Schlosskliniken AG verfügt über eine solide Finanzausstattung. Das nahezu gesamte involvierte Kapital in Höhe von 8,9 Mio. EUR (Vj. 10,6 Mio. EUR) wird durch Eigenkapital oder Eigenkapital ähnliche Mittel abgebildet. Vor dem Hintergrund der Anlaufverluste in der ersten Klinik in der Mecklenburger Schweiz sind wir damit auch weiterhin gut aufgestellt. Nach dem heutigen Stand gehen wir davon aus, dass unser zweiter Klinikstandort in Bad Brückenau ab dem 01.04.2020 erste Patienten aufnehmen wird und damit zusätzliche Umsätze für die Unternehmensgruppe generiert werden können. Wir planen in den nächsten 18 Monaten, unseren derzeitigen Umsatz zu verdoppeln. Die Limes Schlosskliniken betreiben hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Depressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die Limes Schlosskliniken stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Limes Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln Tel.: 02203 / 29014-202, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de Sprache: deutsch Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG Kaiser-Wilhelm-Ring 26 50672 Köln Deutschland Telefon: 49 2203 29014-202 Fax: 49 2203 29014-201 Email: p.kaes@limes.care Internet: www.limes-schlosskliniken.de ISIN: DE000A0JDBC7 WKN: AOJDBC Börsen: Düsseldorf Freiverkehr Ende der Mitteilung 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG Kaiser-Wilhelm-Ring 26 50672 Köln Deutschland ISIN: DE000A0JDBC7 WKN: A0JDBC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 877807 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 877807 23.09.2019 ISIN DE000A0JDBC7 AXC0061 2019-09-23/08:15