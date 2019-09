Die Frankfurter gehören seit diesem Montag zum europäischen Leitindex. Doch das Potenzial für weitere Kursgewinne ist aus Sicht von Analysten begrenzt.

Wenn Vorstandschef Theodor Weimer auf den Aktienkurs der Deutschen Börse blickt, hat er Grund zur Freude. Rund 30 Prozent hat das Papier seit Jahresbeginn gewonnen. Anfang September übertraf die Aktie erstmals die bisherigen Höchstwerte aus dem Jahr 2007 und markiert seitdem ein Rekordhoch nach dem anderen. Seit diesem Montag ist das Unternehmen Mitglied im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50.

Weitere große Kurssprünge erwarten viele Analysten in naher Zukunft allerdings nicht. Sie gehen davon aus, dass das aktuelle Zinsumfeld der Deutschen Börse zusetzen wird. Und sie fürchten, dass die Wachstumsraten in den kommenden Jahren geringer ausfallen.

"Die Deutsche Börse ist unseres Erachtens gut aufgestellt und hat in vielen Segmenten starke Marktpositionen", sagt Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler. "Aber wir haben die Sorge, dass die konzernweiten Wachstumsraten mittelfristig zurückgehen könnten." Werte wie im vergangenen Jahr, als die Deutsche Börse ihre Erlöse um 13 Prozent ausbaute, werde der Konzern nachhaltig nicht so fortschreiben können. "Es dürfte in einigen Bereichen auch mal Gegenwind geben."

Laut Daten von Bloomberg empfehlen aktuell mehr als die Hälfte aller Analysten, die Deutsche-Börse-Aktie zu halten. 29 Prozent plädieren für einen Kauf, 17 Prozent für einen Verkauf. Das Kursziel vieler Analysten liegt derzeit unter dem aktuellen Kurs.

Der Aufstieg in den Euro Stoxx 50 hat dem Unternehmen aus Eschborn bei Frankfurt in den vergangenen Wochen Aufschwung verliehen. Denn viele Anleger setzen auf Indexfonds (ETFs), die Börsenbarometer eins zu eins nachbilden. Einige dieser ETFs mussten sich deshalb mit Aktien der Deutschen Börse eindecken. Nach Angaben des Unternehmens gibt es 33 ETFs auf den Euro Stoxx 50, die insgesamt auf ein Anlagevolumen von 31 Milliarden Euro kommen.

Die Aufnahme in den Euro Stoxx 50 sei grundsätzlich positiv, sagt Metzler-Analyst Schmitt. "Aber wir betrachten das als einen zeitlich begrenzten Kurstreiber. Unsere fundamentale Einschätzung des Unternehmens beeinflusst das nicht."

Widerstand erwartet Schmitt unter anderem für die Wertpapierverwahrtochter Clearstream, der zweitwichtigsten Sparte des Konzerns. Diese sitzt auf 14,5 Milliarden Euro an Kundengeldern, 7,8 Milliarden davon basieren auf US-Dollar. In den vergangenen Jahren hat Clearstream mit diesen Geldern dank der steigenden Leitzinsen in den USA mehr verdient. ...

