Nach der stabilen Vorwoche zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt am Montagmorgen ein etwas leichterer Start ab. Vor Xetra-Handelsbeginn wurde der DAX -0,28% 0,3 Prozent tiefer taxiert bei 12.433 Punkten. In der Vorwoche hatte der DAX einen Angriff auf das Zwischenhoch von Mitte des Monats bei 12.494 Punkten nur knapp verpasst.Der Markt folgt mit den Abschlägen der Entwicklung an der Wall Street, ...

