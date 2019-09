In einer abermals starken Emissionswoche wurden letzte Woche rund EUR 50 Mrd. an Anleihevolumina platziert, wovon rund 42 % dem Financials und 35 % dem Non-Finanicals Sektor zuzurechnen sind. Die EUR 450 Mio. Tier 2 Anleihe der Banco Comercial Portugues (BCP) wurde am Freitag bei einer Rendite von 3,875 % (10,5NC5,5; erwartete Ratings: Ba3/B/BB-) platziert. Nachdem die Assicurazioni Generali S.p.A. ein Tender Offer für drei ausstehende Nachranganleihen bis vergangenen Freitag 17:00 im Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. anbot, könnte heute die Emission einer grünen Tier 2 Anleihe (11 Jahre; erwartete Ratings: Baa3/BBB) der Versicherungsgesellschaft folgen. Aus dem Non-Financials Segment beabsichtigt Royal Mail plc (BBB) eine EUR oder GBP Benchmarkanleihe zu ...

