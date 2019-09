Die neue Woche birgt einige Impulse für die Märkte. Im Vordergrund am Montag stehen die Konjunkturdaten und die Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook.

Die neue Woche beginnt mit einem Start bei Minus 0,27 Prozent und 12.432 Punkten für den deutschen Leitindex. Für die Märkte relevant werden vor allem die Konjunkturdaten für die Eurozone, die im Laufe des Vormittags verkündet werden sollen. Außerdem beschäftigt Anleger die Nachricht aus der Nacht, dass der britische Reisekonzern Thomas Cook die Insolvenz beantragt hat. Dies könnte nicht nur die Aktien des Konzerns, sondern die gesamte Reisebranche beeinflussen. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag mit 0,08 Prozent im Plus nur leicht höher bei 12.468 Punkten als am Vortag.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China: Beide Seiten kamen am Freitag in Washington zusammen, es habe sich um "produktive Diskussionen" gehandelt, teilte das Büro des US-Handelsvertreters mit. Die Verhandlungen sollen im Oktober fortgesetzt werden.

Die Bundesbank und Bafin halten am Vormittag eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen ihrer jüngsten Niedrigzinsumfrage, inklusive Stresstest zur Widerstandsfähigkeit kleinerer deutscher Banken.

