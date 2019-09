Gewichtsgenaues Portionieren, gleichmäßiges Formen, exaktes Ab- und Einlegen von Produkten in Verpackungen unterschiedlichster Art, alles aus einer Hand und in einem Produktionsprozess - damit hat sich Vemag weltweit als führender Anbieter für flexible, individuelle Lösungen etabliert.Das sind die Themen, die Messestandbesucher auf der Fachpack erwarten. Am Stand erlebt das fachkundige Publikum eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...