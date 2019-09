f-fex AG bringt intelligente Robo Advisory Plattform auf den Markt DGAP-News: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Markteinführung f-fex AG bringt intelligente Robo Advisory Plattform auf den Markt 23.09.2019 / 11:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. f-fex AG bringt intelligente Robo Advisory Plattform auf den Markt * Konfigurierbare White Label Lösung für Vermögensverwalter und professionelle Anlageberater * Digitale Abbildung eigener Investment-Strategien in wenigen Schritten * Kunden-Onboarding, Depotmanagement, regulierungskonforme Beratungsdokumentation und Ordering in einer digitalen Abschlussstrecke * Hinterlegung eigener Produkte unterstützt Vermögensverwalter bei der Online-Vermarktung Bad Homburg, 23.09.2019 - Die Frankfurter Fondsexperten der f-fex AG bringen in technischer Zusammenarbeit mit der DAB BNP Paribas die Robo Advisory Plattform ROSA (= Robo Advised Solutions) auf den Markt. Ziel ist es, Vermögensverwalter und professionelle Anlageberater bei der Digitalisierung ihrer Anlagestrategien und den dazugehörigen Beratungsprozessen zu unterstützen. Das offene, frei konfigurierbare White-Label Konzept ermöglicht es Investment-Strategien und Musterportfolios sehr einfach und effizient digital abzubilden. Die Umsetzung der Strategien in den Kundendepots und das zugehörige Reporting erfolgt über einen digital gesteuerten, regulierungskonformen Beratungsprozess, der ebenfalls individuell konfiguriert werden kann. Die neue Plattform ist direkt über real-time Schnittstellen an die DAB BNP Paribas angeschlossen. Umschichtungen und Orderaufträge werden unmittelbar an die DAB BNP Paribas weitergeleitet und umgesetzt. Durch die digitale Onboarding-Funktion können Depoteröffnung und Erstanlage in einem Zug, d.h. in einer Abschlussstrecke erfolgen. "Unser offenes, intelligentes Konzept schafft für Vermögensverwalter und Anlageberater ganz neue Möglichkeiten" sagt Dr. Tobias Schmidt, Vorstand und CEO der f-fex AG. "Durch den Gestaltungsspielraum der Plattform lässt sich - trotz digitaler, effizienter Prozesse - der hauseigene USP eines Vermögensverwalters in den über die Plattform abgebildeten Strategien klar zum Ausdruck bringen. Die digitale Beratungstrecke unterstützt bei der Online-Vermarktung hauseigener Fonds. Für Berater ohne selbstgemanagte Produkte ist sie das perfekte Private Banking Tool." "Die enge Verzahnung mit den Depotbank-Services der DAB BNP Paribas macht die Plattform für beide Zielgruppen, d.h. Vermögensverwalter und Anlagevermittler, interessant" so Dierk Wilhelmsmeyer, CTO und Head of Digital Solutions bei der DAB BNP Paribas. "Die Advisory Funktionalitäten der Plattform sind direkt mit unserer digitale Onboarding-Strecke, den Ordering-Routinen und dem Depot-Reporting verknüpft. Dadurch sind alle relevanten Aspekte der Vermögensverwaltung in einer äußerst smarten Anwendung gebündelt." Die neue Plattform wird im Rahmen des DAB-Investment Kongresses am 25./26. September 2019 erstmalig vorgestellt. Weiter Informationen zur f-fex Plattform ROSA sind auf der f-fex Website zu finden. Über f-fex: f-fex ist der erste Komplett-Anbieter für das digitale Management von Fondspolicen und Fondsdepots. Das Mitte 2017 von erfahrenen Vorständen und Managern gegründete Unternehmen bündelt einzigartiges Fonds- und Versicherungs-Know-how. Mit ihren digitalen Lösungen stärkt die f-fex AG das Vermögensmanagement-Geschäft von Vermögensverwaltern, Vermittlern und Banken sowie das Fondspolicen-Geschäft von Versicherern und Finanzvertrieben. Über DAB BNP Paribas: Die DAB BNP Paribas ist die Bank für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater und institutionelle Kunden. In Deutschland führen bereits mehr als 60% aller bei der BaFin zugelassenen Finanzportfolioverwalter ihre Endkundendepots bei ihr, was die DAB BNP Paribas in diesem Segment zur klaren Marktführerin macht. Mit über 42.000 Fonds von mehr als 350 KVGs zählt die DAB seit 1994 zu den größten Fonds-Plattformen für institutionelle Anleger in Europa. Dabei richtet sich unser Angebot an Banken, Versicherungen, Pensionskassen sowie Treuhänder. Pressekontakt: f-fex AG, Dornbachstraße 1a, 61352 Bad Homburg Tel.: +49 (0)6172 2655-372 Mail: presse@f-fex.de, Internet: http://www.f-fex.de 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 877933 23.09.2019 AXC0131 2019-09-23/11:11