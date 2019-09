Alle acht Minuten versuchen in Deutschland Einbrecher in gewerbliche Objekte wie Büros, Werkstätten, Lager oder Produktionsräume einzusteigen. Der Schaden ist beträchtlich: Allein 2017 verschwanden bei diesen Einbruchsdelikten Sachwerte in einer Höhe von rund 176 Millionen Euro. Gleichzeitig wird nur jeder fünfte Einbruch aufgeklärt. Was einmal gestohlen wurde, bleibt in der Regel unwiederbringlich verloren. Inzwischen gibt es allerdings sehr effektive Sicherheitslösungen für Standardtüren und -fenster, deren Wirksamkeit sich in den sinkenden Zahlen der Kriminalstatistik bemerkbar macht.

Personensicherheit hat oberste Priorität

Wie aber lassen sich Fluchtweg und Schutzmaßnahmen miteinander verbinden? Drei Bereiche müssen dafür betrachtet werden:

die Personensicherheit (Safety),

der Einbruchschutz von außen (Security) und

der Missbrauchschutz von innen (ebenfalls Security).

Oberste Priorität hat in jedem Fall die Personensicherheit. Eine Fluchttür im Rettungsweg muss durch geeignete Fluchttürverschlüsse bei einem Notfall von innen zu öffnen sein. Das gilt auch für Türen, die im Alltag abgeschlossen sein sollen.

Notausgangsverschlüsse kommen dabei nur zum Einsatz, wenn den Gebäudenutzern die Räumlichkeiten bekannt sind. Dagegen sind in Objekten mit wechselndem Publikum Panikverschlüsse vorgeschrieben. Die leichte Betätigung der Panikfunktionen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...