++ DE30 fällt nach enttäuschenden EMI-Daten für September ++ Deutsche Bank vollendet Deal mit BNP Paribas ++ Lufthansa wehrt sich dank positiver Analystenmeldung gegen Abwärtsbewegung ++Zu Beginn des europäischen Handels am Montag konnte eine gewisse Schwäche festgestellt werden. Nach der Veröffentlichung der EMI-Daten aus Deutschland und Frankreich wurde die Situation deutlich verschärft. Die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe sind nach wie vor schwach, die Daten für den Dienstleistungssektor enttäuschten ebenfalls. Im Gegenzug sind bei den Indizes für die gesamte Eurozone Rückgänge zu erkennen. Quelle: xStation 5 Der DE30 konnte in der Vorwoche nicht an die jüngsten Gewinne anknüpfen und schwankte in der Nähe der Widerstandszone um die 12.420-Punkte-Marke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...