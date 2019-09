Dass die deutsche Wirtschaft schwächelt, beunruhigt die Bundesbank nicht. Sie sieht die Abschwächung nicht als Rezession, sondern als Normalisierung.

Die Bundesbank dämpft trotz der aktuellen Konjunkturschwäche die Sorgen vor einem Absturz der deutschen Wirtschaft. Es sei zwar durchaus möglich, dass die Wirtschaftsleistung auch im dritten Quartal leicht zurückgegangen sei, schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September, der am Montag veröffentlicht wurde. Damit stecke Europas größte Volkswirtschaft aber nicht in einer Rezession.

Volkswirte sprechen unterdessen von einer "technischen Rezession", wenn ...

