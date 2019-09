Seit heute ist die Immofinanz-Aktie im Stoxx Europe 600 enthalten und die Verbund-Aktie im ATX five. Beide Aktien steigen am Montag Vormittag und zählen zu den wenigen Gewinnern im ATX.Immofinanz ( Akt. Indikation: 24,98 /25,14, -0,09%)Verbund ( Akt. Indikation: 51,75 /51,95, 0,00%) Die Andritz-Aktie, die seit heute nicht mehr im ATX five enthalten ist, wurde von Societe Generale mit Buy bestätigt, das Kursziel wurde aber von 49,0 auf 46,0 Euro zurückgenommen.Andritz ( Akt. Indikation: 35,62 /35,78, -1,54%) Apropos Index: Die OMV wurde zum zweiten Mal in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aufgenommen und ist nach wie vor das einzige österreichische Unternehmen in diesem Index, der die Top 10 Prozent der größten ...

