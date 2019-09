Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser Group plc (ISIN: GB00B24CGK77) zahlt an diesem Montag eine Zwischendividende von 73 Pence je Aktie (ca. 82,6 Eurocent) an die Aktionäre aus (Record day war der 23. August 2019). Die Ausschüttung der jährlichen Dividende erfolgt in zwei Tranchen. Reckitt Benckiser zahlte für das Jahr 2018 insgesamt eine Dividende von 170,70 Pence (ca. 1,93 Euro) aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...