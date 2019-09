Mit dem Teamviewer kommt nach langer Zeit wieder ein führendes deutsches Techunternehmen an die Börse. Für Langfristinvestoren aber ist die Aktie eine zu große Wette. Nur einer gewinnt schon.

Fast jeder, der im Büro am Computer arbeitet, kennt das: Läuft was schief, kommt der IT-Support nicht mehr vorbei, sondern schaltet sich aus der Ferne auf den Rechner. Wie von Geisterhand wandert dann der Mauspfeil durch die Dateien. Die Software dafür kommt oft von dem deutschen Unternehmen Teamviewer. Ganz wichtig: Sie lässt sich auch im Internet der Dinge einsetzen. Unternehmen können Maschinen und Geräte aus der Ferne steuern und warten, die vernetzt in ihren Fabriken arbeiten. Der Markt für solche Anwendungen soll laut der Beratung McKinsey von zuletzt zehn Milliarden Euro bis 2030 auf 30 Milliarden weltweit wachsen.

Kein Wunder, dass der Teamviewer-Börsengang am 25. September zu einem der größten auf dem deutschen Markt gehören dürfte. Das Interesse der Investoren scheint groß, im Graumarkt unter Maklern wird die Aktie deutlich über dem maximalen Ausgabekurs von 27,50 Euro gehandelt. Das Emissionsvolumen könnte bis zu 2,3 Milliarden Euro betragen. Zwar erreichten die Telekom mit über 13 Milliarden und Infineon mit über fünf Milliarden in der Dotcom-Ära höhere Werte. Teamviewer wird aber voraussichtlich vor Rocket Internet und Scout24 liegen.

Der große Gewinner des Börsengangs steht längst fest: Vor fünf Jahren übernahm die Private-Equity-Gesellschaft Permira den deutschen Softwarehersteller. Damals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...