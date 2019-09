Smart Meter. 11 engbeschriebene A4-Seiten von 6 hochinteressanten Vorträgen mit anschließender Diskussion in 5 Stunden beim Journalistenseminar der E-Control, "Smart Meter von allen Seiten betrachtet": das heißt, ich muss kürzen! Sehr stark kürzen. Der Smart Meter interessiert uns als Aktionäre von EVN und Burgenland Holding, beiden gehört ein Netzbetreiber. Die Netzbetreiber haben diese neuen Ablesegeräte zu installieren und zu verwalten. Und vorerst für die Kosten aufzukommen, es weiß noch niemand, wie die Kosten an den Konsumenten weiterverrechnet werden können und dürfen. Man geht, so erfuhren wir von den Fachleuten, für Österreich von Kosten zwischen 1,5 und 2,5 Mrd. Euro aus, eher mehr als weniger. Nehmen ...

