Montag ist Rosgix-Tag. Der "Rosinger Index" (Rosgix, siehe bei der Wiener Börse hier) entwickelte sich in der Vorwoche seitwärts und schloss am Freitag mit 2.622,28 Punkten, das ist um 1,13 Indexpunkte unter dem Vorwochenschluss von 2.623,41 Indexpunkten. Ytd liegt die Performance bei +12,15%, yoy bei +12,11% und seit Start am 1.1.2015 bei +162,23%. Und: Am 17. September 2019 hatte Gregor Rosinger ja am Panel des Vienna Closed Circle - Club Talk @ Webster Vienna Private University mitdiskutiert und Einblicke in seine Strategie gewährt sowie erklärt. Mehr dazu wird im nächsten Börse Social Magazin zu lesen sein. Einen Sager Rosingers aber als Spoiler: "Ich bin immer long, auch wenn es manchmal in Puts ist". NET New Energy hat ...

