Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Gewinn wegen noch nachwirkender, nachteiliger Steuereffekte und dem bewussten Verzicht auf Ertrag, um an einer möglichen Nachbesserung zu partizipieren, nur leicht gesteigert. In der Folge senken die Analysten das am NAV orientierte Kursziel, behalten das Rating aber unverändert bei.

Nach Analystenaussage verzichte die Gesellschaft durch die Einreichung der Linde-Aktien im Rahmen des verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out zunächst bewusst auf 0,9 Mio. Euro Ertrag. Im Gegenzug könne Scherzer aber an einer möglichen Nachbesserung, für die der Markt nennenswertes Potenzial sehe, partizipieren. Bereits im Jahr 2015 habe Scherzer mit ähnlichem Vorgehen bei Schering aus einem anfänglichen Andienungsverlust einen Gewinn von 2,9 Mio. Euro erzielt.

Auf Basis eines Ultimo-Börsenkurses von 2,16 Euro notiere die Scherzer-Aktie laut GSC mit einem Abschlag von 3,1 Prozent auf den zum 31. August gemeldeten NAV von 2,23 Euro. Damit schätze das Analystenteam das Papier unverändert als ein interessantes Investment ein - vor allem für den an Nachbesserungsthemen interessierten Anleger. Aufgrund der jüngsten Entwicklung der Aktienmärkte und der Portfolio-Schwergewichte von Scherzer ermitteln die Analysten einen NAV von ungefähr 2,25 Euro, aus dem sie das aktuell auf 2,25 Euro (zuvor: 2,35 Euro) reduzierte Kursziel ableiten. Das Rating belässt GSC unverändert bei "Halten".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.09.2019, 14:15 Uhr)

