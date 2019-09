Düsseldorf (ots) - The Body Shop erfüllt als B Corp-zertifiziertes Unternehmen höchste Standards in den Bereichen soziales und ökologisches Handeln, öffentliche Transparenz und rechtliche Verantwortlichkeit.



The Body Shop gibt seine Zertifizierung als B Corporation bekannt. Als langjähriger Vorreiter für ethisch unternehmerisches Handeln gehört The Body Shop jetzt zu einer Gruppe ausgewählter Unternehmen, die das gemeinsame Ziel verbindet, gesellschaftlichen Wandel durch ethisches und nachhaltiges Wirtschaften voranzutreiben. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern fordert The Body Shop andere Unternehmen auf der ganzen Welt auf, durch unternehmerisches Handeln Gutes für den Menschen und den Planeten zu bewirken. Mit der Auszeichnung als B Corporation folgt The Body Shop damit dem Beispiel seines Mutterunternehmens Natura, das weltweit das erste börsennotierte B Corp-zertifizierte Unternehmen ist.



Ziel der B Corp-zertifizierten Unternehmen ist, ökonomischen Gewinn sowie gesellschaftliche und ökologische Verantwortung in Einklang zu bringen. Die Unternehmen verpflichten sich darüber hinaus, soziale Ungleichheiten abzubauen, Armut zu bekämpfen und die Umwelt zu schützen. Gleichzeitig wollen sie Gemeinschaften stärken sowie qualifizierte, menschenwürdige und sinnstiftende Arbeitsplätze schaffen. Es ist die einzige Zertifizierung, die das gesamte soziale und ökologische Handeln eines Unternehmens misst und damit weit über herkömmliche Produktsiegel oder Zertifizierungen hinaus geht. Gemeinsam bilden die Unternehmen ein weltweites Netzwerk aus 3.000 Firmen, für die Gewinn und Wachstum auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet ist, eine integrative und nachhaltige Wirtschaft für alle aufzubauen. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses hat The Body Shop seine Satzung geändert und sich außerdem dazu verpflichtet, sein unternehmerisches Handeln nach dem sog. Triple Bottom Line-Ansatz auszurichten.



Die B Corp-Zertifizierung wird durch das Non-Profit-Unternehmen B Lab vergeben. B Lab unterstützt eine weltweite Bewegung von Firmen, für die Business die Kraft hat, Gutes zu bewirken.



David Boynton, The Body Shop CEO: "The Body Shop wird Teil der B Corp-Bewegung zu einer Zeit, in der unser Planet und die Gesellschaft mehr Unternehmen brauchen, die verantwortungsvoll mit den Menschen und der Umwelt umgehen. Es reicht nicht mehr aus, nur kurzfristigen Gewinn erzielen zu wollen. Verbraucher, Mitarbeiter und selbst Aktionäre haben diesen Richtungswandel erkannt und ändern ihr Verhalten. Sie belohnen Unternehmen und Marken, die in ihrer Wahrnehmung eine nachhaltige Zukunft vorantreiben. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir tatsächlich positiven Wandel erreichen. Angesichts des Klimanotstands und der wachsenden sozialen Ungleichheit ist jetzt die Zeit zu handeln."



Christopher Davis, International Director of Sustainability, The Body Shop: "Die B Corp-Bewegung und das, wofür sie steht, hat uns schon immer imponiert. Daher hegen wir bereits seit langem die Ambition, zertifiziert zu werden, und sind heute enorm stolz. Wir sind bereit, der B Corp-Bewegung unsere Stimme zu leihen und für eine Revolution in der Unternehmenswelt einzutreten, die diese Philosophie verkörpert."



Anthea Kelsick, Chief Marketing Officer, B Lab: "Wir freuen uns sehr, dass The Body Shop in dieser entscheidenden Phase für unsere globale Wirtschaft Teil der B Corp-Bewegung ist. Die Beauty-Marke gehört damit zu einer Gruppe aus führenden Unternehmen, die gegenwärtig eine neue Wirtschaftsform aufbaut, die alle teilhaben lässt, nachhaltig ist und eine tiefere Mission mit ökonomischem Gewinn verbindet. Die Welt braucht mehr Unternehmen wie The Body Shop, die einen realen, langfristigen Mehrwert nicht nur für Aktionäre, sondern auch für Kunden, Gemeinschaften, Mitarbeiter, Lieferanten und die Umwelt schaffen."



Im November 2017 startete The Body Shop das Verfahren zur B Corp-Zertifizierung und durchlief einen dreistufigen Prozess aus Pre-Screening, Bewertung und Verifizierung, der zur heutigen Zertifizierung führte.



Im nächsten Schritt wird The Body Shop zu Beginn des Jahres 2021 die Entwicklung einer umfassenden neuen Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlichen. Ziel der Beauty-Marke ist, ein regeneratives Unternehmen für Mensch, Gesellschaft und Natur zu werden, das keinerlei negative Auswirkungen mehr hat und positiven Wandel bewirkt.



Weitere Informationen unter www.thebodyshop.com (http://www.thebodyshop.com).



Hinweis



The Body Shop ist nach Umsatz und Mitarbeiterzahl das größte, von einer Frau gegründete B Corp-zertifizierte Unternehmen der Welt.



Über The Body Shop



Die weltweit agierende Beauty-Marke The Body Shop wurde 1976 von Anita Roddick in Brighton, England, gegründet. The Body Shop bietet hochwertige, von der Natur inspirierte Hautpflege-, Haarpflege- und Make-up-Produkte an, die ethisch und nachhaltig produziert werden. Ziel des Unternehmens ist es, positiven Wandel in der Welt herbeizuführen. The Body Shop war Wegbereiter der Philosophie, dass Business die Kraft hat, Gutes zu tun - eine ethische Grundhaltung, die noch heute das Unternehmen antreibt. Zu The Body Shop gehören weltweit rund 3.000 Geschäfte in über 70 Ländern. Natura, Aesop und The Body Shop bilden gemeinsam die Unternehmensgruppe Natura & Co, ein global agierender Kosmetikkonzern, der sich zum Ziel gesetzt hat, positiven wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wandel zu bewirken.



Über B Lab



B Lab ist ein Non-Profit Unternehmen, das eine globale Bewegung von Unternehmen unterstützt, die mit Business Gutes bewirken. Zu den Initiativen von B Lab zählen die B Corp-Zertifizierung, die Verwaltung der B Impact Management-Programme und -Software sowie die Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmensformen, die - wie die US-amerikanische Benefit Corporation - Gemeinwohl und privatwirtschaftlichen Nutzen besser vereinbar machen. Die Vision von B Lab ist eine integrative, nachhaltige Wirtschaft, die geteilten Wohlstand für alle schafft. Heute gibt es mehr als 3.000 B Corp-zertifizierte Unternehmen in 150 Wirtschaftssektoren und 64 Ländern. Mehr als 50.000 Unternehmen nutzen das B Impact Assessment, das Wirkungsanalyse-Tool von B Lab. Mehr Information unter http://bcorporation.net



Pressekontakt:



Stefanie Hohn, Head of Marketing Germany/Austria

presse@thebodyshop.com

The Body Shop Deutschland/Austria



Original-Content von: The Body Shop, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57334/4382898