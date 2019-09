Die Flut an ständig neuen und sich ändernden Normen, Richtlinien und Regelwerken macht schon lange auch vor der Sicherheitstechnik keinen Halt mehr. Landesbauordnungen sowie Sonderbauverordnungen erfahren stetig Veränderungen. Neben den bisher vertrauten - oder auch nicht vertrauten - DIN- und VDE-Normen sowie den VdS-Richtlinien, Sonderbauverordnungen, Leitungsanlagen-Richtlinie etc. werden zudem immer mehr entsprechende EN-Normen veröffentlicht.

Auch das »subjektive Empfinden« von Normentexten hat eklatant zugenommen, obwohl die Textformulierungen nicht für »subjektive Interpretationen«, sondern eher für flexiblere Auslegungen, in Verbindung mit einem gesunden Fachwissen und Menschenverstand, konzipiert wurden. Miteingehend kommt dann hinzu, dass die Normeninhalte in Fachartikeln und Schulungen oft eben genauso falsch dargestellt werden, wie diese dann auch noch zum Überfluss falsch umgesetzt werden.

Fachliche Anforderungen erhöhen sich

Für Fachplaner und Errichterbetriebe, die viele oder gar alle Bereiche der Sicherheitstechnikwelt anbieten, wird es immer aufwendiger und schwieriger, alle Regelwerke immer und stets aktuell zu halten, zu verinnerlichen und natürlich auch regelkonform umzusetzen. Daraus resultierend erhöhen sich permanent die fachlichen Anforderungen nicht nur an die planenden beziehungsweise projektierenden Mitarbeiter, sondern auch an die Montage- und Servicemitarbeiter. Die nachfolgend beschriebenen Abweichungen stellen einen Auszug aus den durch die Autoren durchgeführten Begutachtungen - meist in Schadenfällen (Bild?1) - und Abnahmen von sicherheitstechnischen Anlagen dar und geben die unzureichende Umsetzung der Fortschreibungen aus den Regelwerken deutlich wieder.

Die Vereinbarung von bestimmten Leistungsmerkmalen und Definitionen aus Regelwerken in Ausschreibungen, Angeboten und Auftragsbestätigungen sowie Instandhaltungsverträgen können spätere Diskussionen, Streitigkeiten und ggf. Gerichtsverfahren vereinfachen oder gar verhindern. Zudem ist in allen Phasen eine umfangreiche Dokumentation aller Vorgänge unerlässlich - von der ersten Beratung, über die Planung/Projektierung, Montage, Abnahme und insbesondere bei dem späteren Betrieb mit Instandhaltung einer sicherheitstechnischen Anlage.

Deutliche »Spielregeln« für Brandmeldeanlagen

Speziell bei Brandmeldeanlagen diskutieren die Fachplaner oder Errichterbetriebe oftmals - nach der Feststellung erster Fehler - mit dem Sachverständigen über deren Grundlage und Begründung. Die Grundlage zur Bewertung bzw. Begutachtung sind bei Brandmeldeanlagen meist mehr oder weniger deutliche »Spielregeln« aus Brandschutzkonzepten (z.B. DIN 14675-1, Kategorie 1 Vollschutz), Baugenehmigungen, Auflagen von Versicherern etc.

Ein wichtiger Bestandteil der aktuellen DIN VDE 0833 Teil 2 ist das Kapitel 6.1.2, in dem ein Brandmelde- und Alarmierungskonzept gefordert wird. Hier werden nun alle relevanten und wichtigen Informationen aus dem Brandschutzkonzept, ggf. dem Brandschutznachweis sowie der Baugenehmigung übernommen.

Hilfreich ist hier u.a. das im freien Downloadbereich des BHE e.V. (www.bhe.de) zu findende Konzept-Papier. Dieses Brandmelde- und Alarmierungskonzept stellt eine Mustervorlage und zugleich eine Checkliste für die wesentlichen Inhalte dar. Bereits in der Planungsphase müssen dabei alle notwendigen Informationen und Planungsgrundlagen aufgelistet werden und sind von allen am Projekt Beteiligten mittels Unterschrift zu bestätigen. Aber auch hier gilt mal wieder, dass nicht alles akzeptiert werden muss: Sollten Sie hier Abweichungen zum notwendigen Schutzziel feststellen, zögern Sie nicht, das Brandschutzkonzept zur Korrektur zurückzugeben.

Unklare Vorgaben führen schnell zu Fehlern ...

