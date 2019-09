Der US500 handelt am Montag nahe seines Tagestiefs, nachdem die EMIs aus Europa die Rezessionsängste in Deutschland verstärkt haben. Das Allzeithoch bleibt jedoch in Reichweite und die Anleger wollen wissen, ob dies durch den Zustand der US-Wirtschaft gerechtfertigt ist. Die EMIs aus den USA für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor werden um 15:45 Uhr veröffentlicht - der Konsens deutet auf 50,3 und 51,5 Punkte hin.

