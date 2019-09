Es wird ernst mit der Elektro-Strategie: VW hat heute in Salzgitter eine eigene Batteriezellenfabrik eröffnet. Mit der Pilotanlage setzt der Konzern ein Zeichen - und erarbeitet sich einen Vorsprung auf die Konkurrenz.

VW-Konzernchef Herbert Diess macht ernst mit seinen Elektroplänen. Am heutigen Montag hat VW in seinem Werk Salzgitter die erste Pilotlinie einer eigenen Batteriezellenfabrik in Betrieb genommen. Dort sollen bis 2024 mehr als 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. VW wird rund eine Milliarde Euro in die eigene Batteriezellenfertigung investieren.

Bereits im vergangenen Jahr hatte VW-Chef Herbert Diess ein mehr als 30 Milliarden Euro schweres Investitionspaket für die Elektromobilität angekündigt; kurz darauf verkündete Forschungschef Michael Jost, dass Volkswagen ab 2026 keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln will.

Die Rigorosität der Wolfsburger bei der Abkehr vom Verbrenner und die Tatsache, dass Diess und seine Vorstandskollegen das E-Auto als einzige Technologie verfolgen wollen und den (theoretischen) Alternativen wie dem Wasserstoff/Brennstoffzellenantrieb oder so genannten synthetischen Kraftstoffen eine klare Absage erteilt hatte auch für Knatsch im Branchenverband VDA gesorgt. Die beiden deutschen Wettbewerber Daimler und vor allem BMW und einige Zulieferer möchten gerne so lange wie irgend möglich auch noch Verbrennungsmotoren bauen und verkaufen. Diess soll im Winter sogar kurzfristig mit dem Austritt VWs aus dem VDA gedroht haben.

Langfristig eine Gigafactory

Nun lässt er in Salzgitter Taten folgen. Im ersten Schritt baut VW dort eine Forschungsfabrik. Hier wolle man vor allem Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen für Batteriezellen erwerben, sagte Jost. Längerfristig soll dort eine so genannte Gigafactory entstehen. So nennt man Batteriezellen-Fabriken, die pro Jahr mehr als eine Gigawattstunde Lithium-ionen-Speicherkapazität herstellen können. Das entspricht mehreren Milliarden Zellen. Schon ab 2020 soll eine ...

