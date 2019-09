Der Mineralöl-Riese Royal Dutch Shell konnte zuletzt Vollzug einer seit einiger Zeit angekündigten Transaktion melden. Um was es geht: Bereits im April war kommuniziert werden, dass der Ölriese "Saudi Arabian Oil Company" - als Saudi Aramco bekannt - den 50%igen Anteil von Shell an einem Joint Venture kaufen möchte. Es ging dabei um ein Joint Venture in Saudi-Arabien. Als Kaufpreis wurden damals 631 Mio. Dollar genannt. Und, hat es geklappt? In der Tat: Royal Dutch Shell teilte mit, dass die Transaktion ... (Peter Niedermeyer)

