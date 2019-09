In Deutschland steht die Ölheizung vor dem Aus, aber Kalifornien ist noch radikaler: Künftig soll wegen des Klimaschutzes nur noch mit Strom geheizt werden. Da kann die Gas-Industrie nicht tatenlos zusehen.

Der lauschige Name täuscht. Für empfindliche Ohren ist "The Grove" (Der Hain) nicht geeignet. Die gerade errichtete Reihenhaussiedlung in Scotts Valley, einem Städtchen zwischen dem Pazifik und dem Silicon Valley, grenzt direkt an den Highway 17. Jeden Tag brausen hier morgens zehntausende Pendler auf ihrem Weg ins teure Hightech-Tal vorbei. Am späten Nachmittag bewegt sich die Karawane wieder zurück. Dafür beginnen die zweistöckigen, aneinander geschmiegten Holzhäuser mit 150 Quadratmetern Wohnfläche bereits bei knapp 800.000 Dollar, dreißig Kilometer weiter nördlich wird mindestens das Doppelte verlangt.

Neben dem Preis fokussiert der Entwickler City Ventures sich auf andere Qualitäten, um das Interesse der gestressten Techie-Pendler zu wecken. "Vollelektrische Häuser der Zukunft", wirbt ein riesiges Schild. Die Satteldächer sind mit Solarzellen gepflastert und die Garage mit Elektroautoanschluss ausgerüstet. Speziell gedämmte Fenster, energiesparende Küchengeräte und ein Thermostat der Google-Tochter Nest versprechen niedrigen Energieverbrauch. Das Wasser wird mit Hilfe von Solarstrom erhitzt. Nur eins basiert weiterhin auf fossilen Brennstoffen: Die Heizung wird mit Stadtgas betrieben. So wie die Werbung mit der "beschaulichen Umgebung" nicht stimmt, ist das vermeintliche "Haus der Zukunft" bereits veraltet.

Denn während in Deutschland die Bürger mit Forderungen, die Ölheizungen gänzlich abzuschaffen, verschreckt werden, ist man in Kalifornien noch radikaler.

Im Juli beschloss die Universitätsstadt Berkeley, ab dem ersten Januar den Einbau von Gasheizungen zu verbieten. Berkeley, bereits Vorreiter beim Schutzstatus für politisch Verfolgte, Kriegsdienstverweigerer, illegale Einwanderer sowie legalen Haschisch-Handel, ist damit ins Geschichtsbuch als die erste US-Stadt mit solch einer Auflage eingegangen. Mindestens ein Dutzend weiterer kalifornischer Städte erwägen ein ähnliches Verbot. Die Facebook-Hochburg Menlo Park und die Silicon Valley Metropole San Jose sind gerade gefolgt, wenn auch nicht ganz so restriktiv wie Berkeley. San Jose will den Einbau von Gasheizungen in Hochhäuser weiter gestatten. Noch ist es eine Initiative der Bürgermeister, auf Landesebene gibt es noch keine klare Direktive.In Berkeley gilt das Verbot von Gasheizungen für neu errichtete Häuser, Appartementanlagen und Reihenhaussiedlungen. "Wir wollen ein Beispiel setzen", doziert Berkeleys Bürgermeister Jesse Arreguín. Nach seinen Angaben haben sich schon landesweit rund 50 andere Stadtverwaltungen für "Berkeleys Initiative" interessiert. Für die Abgeordnete Kate Harrison, Hauptautorin der Verordnung, "ist das nur ein erster Schritt, um für weniger Treibhausgase zu sorgen". Sie möchte, dass Anreize geschaffen ...

