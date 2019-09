Armaturen müssen im Produktionsprozess zuverlässig arbeiten, Dichtigkeit und Funktionen sind im Betrieb unerlässlich. Antrieb, Armatur und Kupplung haben in der Einheit hohe sicherheitstechnische Anforderungen zu erfüllen. Bei Störungen und in Notfällen muss gewährleistet sein, dass sie in ihre vorgesehene Sicherheitsstellung fahren, um dort ihre Funktion zu erfüllen. Somit ist eine Überwachung der Zuverlässigkeit und Fahrweisen unerlässlich.

Grenzen bisheriger Diagnostik

Bisher werden bei Auf-Zu-Armaturen Endlagenschalter oder Wegmessungen von 0 bis 90 ° verwendet. Weil die Endlagenschalter oder Wegmessungen auf dem Antrieb montiert sind, zeigen sie die Stellung des Antriebs an, und damit in der Regel auch die Stellung der Armatur, sofern die Welle nicht gebrochen ist. Beide Messungen geben allerdings keine ausreichende Aussage über den Qualitätszustand der Armatur ab. Eine frühe Erkennung von Fehlverhalten ist so nicht möglich, da auch keine Daten gesammelt oder Kurven aufgezeichnet werden. Bei den analog angesteuerten Armaturen arbeitet man bereits mit sogenannten intelligenten Stellungsreglern. Diese messen den Weg von 0 bis 90 °, verfügen über Auf-oder-Zu-Meldung, messen die Laufzeit sowie den Druck im Antrieb und bilden daraus eine Aussage über den Zustand der Armatur. Über die Druck-Laufzeitmessung lassen sich Veränderungen in der Laufzeit ...

