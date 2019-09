Die heterogene Integration mit der SiP-Technologie ermöglicht in einem Baustein-Package eine höhere Funktionalität. Dieser populäre Schaltungsaufbau wird vor allem durch kürzere Markteinführungszeiten und niedrigeren Kosten bei steigender Nachfrage nach IoT-Lösungen wie etwa für Wearables getragen. Geringere Bauteilabmessungen und -dicken, mit eingebetteten passiven Komponenten sowie kleineren Boards sorgen für eine weitere Miniaturisierung. Derzeit ist der Einsatz von 01005-Passiven in diversen SiP-Applikationen die Regel. Die Industrie untersucht nun die Verwendung von 008004-Passiven (etwa die Hälfte der Größe von 01005). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Größe der passiven Komponenten.

Zusätzlich zu den kleineren passiven Komponenten verringert sich auch der Abstand zwischen benachbarten Pads, sodass mehr Bauelemente in einem einzigen SiP untergebracht werden können. Dieser Abstand kann bis herunter zu 50 µm betragen. Daher ist es sehr wichtig, mit einem gut kontrollierten und konsistenten Pastendruckprozess zu arbeiten, um eine hohe Ausbeute (Yield) zu erzielen. Damit diese anspruchsvollen Anforderungen erfüllt werden können, ist die Auswahl der passenden Kriterien von Lotpaste, Lotpulvergröße, Schablonendesigns und Öffnungen, Schablonendicke und Druckparameter sehr wichtig.

Partikelgröße des Lotpulvers

Tabelle 2 zeigt die verschiedenen in der Industrie verfügbaren Lotpulvergrößen. Für die meisten Lötprozesse in heutigen Baugruppen werden Lotpasten mit den Pulvergrößen Typ 3 und Typ 4 verwendet. Da die Miniaturisierung zu immer kleineren Schablonenöffnungen führt, werden auch zunehmend die immer feineren Pulverfraktionen Typ 5 und Typ 6 eingesetzt. Derzeit verwenden einige Hersteller bereits die Pulvergröße Typ 6 für SiP mit 01005-Passiven, und für die nächste Generation der Bausteine mit 008004-Passiven werden sowohl die Pulvergrößen Typ 6 als auch Typ 7 untersucht. Bild 1 zeigt die REM-Aufnahmen der unterschiedlichen Pulvergrößen Typ 5, 6 und 7.

Die Auswahl der am besten passenden Pulvergröße ist ein allgemein wichtiges Vorgehen in der Industrie, um eine konsistente Druckleistung der Lotpaste zu erreichen. Dabei müssen mindestens 5 bis 6 Lotpartikel (die größten Partikel des Pulver-Typs) über der Schablonenöffnung liegen. Gemäß dieser Regel ist die empfohlene minimale Schablonenöffnung, die nicht unterschritten werden darf, für jeden Pulvertyp in Tabelle 2 aufgeführt.

Area-Ratio der Schablone

Neben der Wahl der richtigen Pulvergröße für jede Anwendung ist eine weitere kritische Kenngröße das Öffnungsverhältnis der Schablone, auch Area-Ratio genannt [1]. Dieses berechnete und optimierte Flächenverhältnis sowie die Wahl der richtigen Pulvergröße kann das optimale Auslösen der Lotpaste aus der Schablone unterstützen. Area-Ratio ist das Verhältnis zwischen Fläche der Aperturöffnung und Fläche der Aperturwände.

In Bild 2 sind die Details zur Berechnung der Flächenverhältnisse zu sehen. Die Praxis zeigt, dass ein Flächenverhältnis von =0,66 wird für alle Schablonenöffnungen empfohlen wird. In Tabelle 3 sind einige Flächenverhältnisse für typische Schablonenöffnungen zusammengefasst, die für 01005- und 008004-Passive verwendet werden. Wie dargestellt, ist die Wahl der richtigen Schablonendicke und Öffnungsgröße wichtig, um vernünftige Flächenverhältnisse für gute Druckergebnisse zu erzielen.

Rheology der Lotpaste

So wie die Partikel-Durchmesser des Metallpulvers reduziert werden, um Schwankungen im aufgebrachten Lotvolumen zu verringern, kann man die erforderliche Korngröße aus der gewünschten Variabilität des Lotvolumens [2] abschätzen. Die Reduzierung der Partikelgröße in der Paste erhöht nämlich die Viskosität, da das Flussmittel thixotrop ist. Die im Schablonendruck verwendete Lotpaste ist ein unter Einwirkung von Scherkraft ...

