Donald Trump soll laut Medienberichten den ukrainischen Staatschef zu Ermittlungen gegen den Sohn von Joe Biden gedrängt haben. Möglicherweise sogar mit finanziellem Nachdruck.

In der Affäre um sein umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj wächst der Druck auf US-Präsident Donald Trump. Die Demokraten und einige Republikaner im Kongress forderten das Weiße Haus zur lückenlosen Aufklärung von Berichten auf, wonach Trump seinen ukrainischen Kollegen angeblich für Ermittlungen zum Sohn des Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden habe einspannen wollen und dies an US-Finanzhilfen für Kiew geknüpft habe.

Sollte dies wahr sein, wäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nun angemessen, schrieben sieben gemäßigte Jungabgeordnete der Demokraten in einem Meinungsbeitrag für die "Washington Post". Trump selbst beteuerte, sich keines Fehlverhaltens bewusst zu sein.

Das Telefonat mit Selenskyj räumte er ein und erklärte, er habe der Ukraine nur keine finanzielle Hilfe gewähren wollen, falls es dort Probleme mit Korruption gebe. "Es ist sehr wichtig, über Korruption zu reden", sagte Trump vor Reportern am Rande von Treffen vor der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

Warum sollte man ansonsten einem Land Geld geben, das man für korrupt halte? Später bestritt er, dem ukrainischen Staat gesagt zu haben, dass sein Land Hilfsgelder nur bekäme, falls es Ermittlungen zu Bidens Sohn einleite. "Ich habe es nicht getan", betonte Trump.

Der Präsident wirft Biden und dessen Sohn Hunter seit geraumer Zeit Korruption ...

