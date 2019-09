Am Ölmarkt ist die Produktionsmenge in Saudi-Arabien das bestimmende Thema. Wie schnell kann das führende Opec-Land die Produktion wieder hochfahren?

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,42 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 58,37 Dollar.

Am Ölmarkt ...

