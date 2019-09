NEL ASA konnte am Montag richtig nach oben durchmarschieren. Es ging um fast 5 % aufwärts, die Aussichten sind zudem gigantisch. Dies wiederum fusst auf neuen Informationen, die das Unternehmen selbst an die Börse gab. Prognose ist günstig NEL ASA geht demnach von einer weiterhin "positiven Unternehmensentwicklung" aus. Das Unternehmen möchte sein "Produktionspotenzial" deutlich erhöhen. In überschaubarer Zeit wird NEL seinen Plänen zufolge insgesamt 1 Gigwatt "alkalische Elektrolyseure" jährlich ... (Robert Sasse)

