Nach dem schwachen Wochenstart dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag-Morgen zunächst wieder aufwärts gehen. Der DAX +0,22% wurde vor Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher taxiert bei 12.362 Punkten. Die Orientierungspunkte für den DAX bleiben die oberen und unteren Begrenzungen des Seitwärtskanals, in dem sich der deutsche Leitindex seit etwa zwei Wochen bewegt.Nach oben bleibt das Zwischenhoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...