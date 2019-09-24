BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1260 (1150) PENCE - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF 'HOLD' (BUY)JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 20 (24) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT VOESTALPINE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 23 (27) EUR DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 15 (16,20) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 8,50 (10,80) EUR - 'BUY'HSBC STARTET SILTRONIC MIT 'BUY' - ZIEL 83 EURJEFFERIES HEBT KLÖCKNER & CO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 7,40 (4,90) EUJEFFERIES SENKT SALZGITTER AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 14 (18) EURLAMPE SENKT COMDIRECT BANK AUF 'VERKAUFEN' (KAUFEN)MAINFIRST SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 80 (83) EUR - 'UNDERPERFORM'SOCGEN SENKT K+S AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14 (17) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...