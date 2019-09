Die Entwicklung von elektrischen Antrieben verschiedenster Anbieter ist rasant gestiegen. Es stellt sich die Frage, was ein elektrisches Antriebssystem für die Mobilität von morgen beinhalten soll. Bosch liefert ein 48-Volt-System, dessen Komponenten durch die Arbeit und Entwicklung eines kleinen Teams schon heute zu einer Lösung mit hohen Standards geworden ist. Das Gesamtsystem beinhaltet insgesamt fünf Komponenten. Es besteht im Kern aus einer E-Maschine (10 kW) mit integriertem Inverter und einem Batteriesystem.

Das Steuergerät übernimmt die Steuerung der Fahreigenschaften. Die weiteren Komponenten wie On-Board-Ladegerät, DC/DC-Wandler (von 48 V auf 12 V) und Display vervollständigen das Gesamtsystem (Bild 1). Wahlweise ist das System zudem für On-Board- und Off-Board-Ladekonzepte konfigurierbar und lässt sich zudem mit einer App verbinden, wodurch sich einige Systemeigenschaften mit dem Smartphone überwachen lassen.

Einer der Stärken des Systems ist seine Skalierbarkeit. Durch das Parallelschalten von bis zu acht Batterien und der Integration von bis zu zwei E-Maschinen lässt sich der Antrieb in Fahrzeugen unterschiedlicher Leistungsklassen einsetzen (Bild 2). Je nach Fahrzeug sind so verfügbare Leistung und/oder Reichweite feingranular einstellbar.

Die Komponenten des Systems sind gut aufeinander abgestimmt, was bei der Fahrzeugintegration und bei der Inbetriebnahme Zeit einspart. Unterstützung gibt es auch bei der Applikation: Eine fahrbare Grundbedatung ermöglicht es, das System in kürzester Zeit in Betrieb zu nehmen. Dafür erarbeiten Applikationsexperten zusammen mit dem Anwender das erwünschte Betriebs- und Fahrverhalten. Im Rahmen der drei wählbaren Fahrmodi lassen sich so Fahrspaß und Reichweite optimal aufeinander abgestimmen.

Zuverlässig und robust

Bei der Entwicklung der Systemkomponenten sind die langjährigen Erfahrungen von Bosch aus dem Automotive-Bereich eingeflossen. Das Resultat ist eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit der Komponenten, abgesichert durch ein umfangreiches Erprobungsprogramm. Die Komponenten des gesamten Antriebsystems erfüllen international geltende Standards und Homologationsanforderungen. Zusätzlich bietet das System eine hohe funktionale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...